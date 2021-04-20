Euro
9.7812
0.43%
Dolar
8.1024
0.17%
Altın
461.18
0.14%
Borsa
1.365
-0.86%
Bitcoin
445.900
-5.08%
EXEN Coin
25.96
-1.18%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Ankara'da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti

    Ankara'da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti

    CHP tarafından israf denilen Ankara'daki şehir hastanesine giden yol üzerindeki bulvarlara, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için grafitiler hazırlandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleri, Türkiye'de tek tek hizmete girerek faaliyet gösteriyor

    Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneleri, korona ile mücadelede büyük işler yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet kesimden hastanelerin yapımına tepkiler de devam ediyor.

    HASTANEYE HAYIR GRAFİTİYE  ALKIŞ

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları için Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde grafitiler hazırladı.

    Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için kullanılan geçiş noktalarından olan bulvarlara, sağlık çalışanları için birbirinden renkli grafitiler işlendi.

    Hastanelerin yapımına israf diyen muhalif kanadından da yapılan bu projeye büyük takdir geldi.

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #1

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #2

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #3

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #4

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #5

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #6

    Ankara da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti #7

    Ankara'da sağlık çalışanları için bulvarlara grafiti ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir