Ankara'da sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan davasında beraat gerekçesi açıklandı

DHA

7 Aralık 2023'te Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde, köpek saldırısı meydana geldi.

10 yaşında olan Tunahan Yılmaz, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı.

Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi; ancak tedavi süreci devam etti.

DERİ NAKLİ YAPILDI

Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.

DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BERAAT ETTİLER

Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti.

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı.

"İDARE HUKUKUNUN KONUSU"

Gerekçeli kararda, kamu hizmetinin devamlılığı ilkesi gereği, idarelerin sokak köpeklerini yalnızca gerekli bakım ve kontrollerin ardından alındıkları ortama bırakmakla görevlerini tamamlamış sayılmayacağına dikkat çekildi.

İdari hizmetin hiç işlememesi, geç ya da kötü işlemesi durumunda ortaya çıkan hizmet kusurunun, başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmasına ve Tunahan Yılmaz'ın saldırıya uğrayarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla kamu davası açıldığı ancak mağdurun sahipsiz köpekler tarafından yaralanmasında idarenin sorumluluğu olup olmadığının, idare hukukunun konusu olduğu ifade edildi.

Kararda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü sanık Mustafa Şener ile Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdür Vekili sanık Asena Ülkü Ünal'ın yargılama boyunca üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini savundukları kaydedildi.

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"SANIKLARIN KASITLA HAREKET ETTİKLERİNE DAİR BİR DELİL YOK"

Olay sonrası yapılan araştırmada, mağdura saldıran köpeklerden birine Altındağ, Pursaklar, Yenimahalle ve Konya belediyelerince çip takıldığının tespit edildiği beyan edildi. Gerekçeli kararda ayrıca suç tarihinde yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelikte, kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kayıt altına alındıktan sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmasının esas olduğu hatırlatıldı.

Yine kararda, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 7527 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle yapılan değişikliğe atıfta bulunularak, söz konusu değişiklikle birlikte rehabilite edilen köpeklerin, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılmalarının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Mahkeme, sanıklara isnat edilen 'Görevi kötüye kullanmak' suçunun kastla işlenmesi gereken bir suç olduğuna dikkat çekerek, somut olayda sanıkların kastla hareket ettiklerine dair bir delil bulunmadığını, suç tarihinde yürürlükte olan mevzuata da aykırı bir eylemlerinin olmadığını vurguladı. Bu nedenlerle, sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildiği belirtildi.

"KENDİ İÇİNDE ÇELİŞEN BİR GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMUŞTUR"

Tunahan Yılmaz'ın ailesinin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, karara ilişkin değerlendirmede bulundu:

Mahkeme 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçunun kasten işlenebileceği, sanıklar hakkında işlenen suçun manevi unsuru bakımından kasıtlarının sabit olmadığından bahisle beraat kararı vermiştir. İhmalin de kasıtlı olarak yapılması gerektiğinden bahsetmiştir. Ancak ihmalin varlığını kabul etmiş, 'idare hukukunun görevine giriyor' demiş. Bu haliyle zaten kendi içinde çelişen bir gerekçe ile hüküm kurulmuştur. Mahkeme kastın varlığını sadece sanıkların savunmalarına binaen değerlendirmiş ayrıca bilirkişi raporu almamıştır. Bu haliyle usulü olarak zaten eksik yargılama yapılmıştır.

"ÖNLEM ALINMASI ZARURİYKEN ÖNLEM ALMAMIŞLAR"