Ankara'da su krizi: Osman Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a istifa çağrısı

Ankara'nın çeşitli bölgelerinde devam eden su kesintileri, vatandaşlarda büyük mağduriyete yol açmaya devam ediyor...

Bu duruma tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek oldu.

BAŞKENTTEKİ KESİNTİLERE SU TANKERLERİYLE DESTEK

Osman Gökçek, Pursaklar ilçesinde su tankerleri ile vatandaşlara destek ulaştırdıklarını "Ankara'daki su kesintileri nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza destek olmak için mahallelerimize su tankerleri gönderiyoruz." sözleriyle duyurdu.

Gökçek burada yaptığı konuşmada ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da seslendi.

"ANKARA'NIN PARALARINI HEBA ETTİNİZ"

Gökçek konuşmasında, Yavaş'a yönelik sert eleştiri ve istifa çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Mansur Yavaş, Ankara’yı susuz bıraktı. Kendisinin istifa etmesi gerektiğini söylüyoruz. Buradan şunu söylüyorum: Kesikköprü'den gelen su borularını patlattınız. Ankara’nın paralarını konserlerde, iki tane diktiğiniz kazıkta harcadınız. Karton bardaklarda, tabutlarda, ceset torbalarında Ankara’nın parasını heba ettiniz.



Değerli Ankaralılar, biliyorum çok sıkıntı çekiyorsunuz. Biz de bu sıkıntınıza, birazcık da olsun çare bulabilmek adına; bu su tankerlerini mahallelerimize göndermeye başlıyoruz.

"MANSUR YAVAŞ BİR AN ÖNCE İSTİFA ETMELİDİR"