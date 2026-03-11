TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan Filibe’de Romanlarla iftarda buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kardeş ülkelerde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Ramazan ayının ilk gününde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox's Bazar'daki kampta TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti.

BULGARİSTAN'DA İFTAR SOFRASI

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş ve Bosna Hersek'in ardından son olarak Bulgaristan'ın Sofya kentini ziyaret etti.

Burada Lofça (Lovech) iline bağlı Galata köyü ile kadim Osmanlı şehri Filibe'de iftar sofrası kuruldu.

GELENEKSEL YEMEKLER YAPILDI

Köyde soydaşlar tarafından hazırlanan geleneksel yemekler kendi kültürlerine uygun olarak servis edildi.

Kahkahaların bol olduğu iftar programında renkli anlar ortaya çıktı.

Eren, Galata köyünün ardından Filibe'de Romanlarla bir araya geldi.

800 KİŞİLİK İFTAR SOFRASI KURULDU

Burada 800 kişininin katılımı ile bir iftar sofrası oluşturuldu.

Programa katılanlar burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

SALONDA 'TÜRKİYE' VE 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANLARI

Öte yandan salonda bulunan vatandaşlar Türkiye'ye olan sevgilerini yüksek sesle haykırdı.

Organizasyonda 'Türkiye' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.

"SİZLER OSMANLI'NIN EMANETİSİNİZ"

Öte yandan Başkan Eren, yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'nin şehirde 400 yıldan fazla bulunduğunu hatırlatarak katılımcılara "Sizleri onların bir emaneti olarak görüyoruz" dedi.

Eren konuşmasının ardından masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.