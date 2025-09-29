İzmir'den sonra Ankara'da da su kesintisi başladı

Başkent Ankara'da su sıkıntısı baş gösterdi...

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

DEPO SEVİYELERİ DÜŞTÜ

Su sıkıntısına giren Ankara'nın bazı yerlerinde "depo seviyelerinin düştüğü" açıklandı.

Başkent'te, "depo seviyelerinin düşmesi" gerekçesiyle su kesintileri başladı.

"SUYUN ŞEBEKELERE DOLMASI VE YÜKSEK KOTLARDAKİ ABONELERE ULAŞMASI ZAMAN ALABİLMEKTEDİR"

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sayın Abonemiz, Mamak ilçesinde yoğun kullanıma bağlı olarak depo seviyelerimizin düşmesi nedeniyle ile 30.09.2025 Salı günü saat 08.30’a kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.



Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir.

BİRÇOK MAHALLEYE SU VERİLEMİYOR

Ayrıca açıklamaya göre, basınç düşüklüğü ve su kesintisinden etkilenen yerler şöyle:

Etkilenen yerler; General Zekidoğan, Ege, Mutlu, Kutlu, Akşemsettin, Fahri Korutürk, Cengizhan, Zirvekent, Şirintepe, Şahintepe ve Boğaziçi MahalleleriVerdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ

İzmir'de çöp sorunu son zamanlarda yerini su sorununa bırakmaya başlamış, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) İzmirlileri üzecek haber paylaşılmıştı.

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda planlı su kesintisi uygulamasına başlanmıştı.