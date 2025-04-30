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İHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğle saatlerinde, iş makinası ile kazı yapan bir kepçe operatörü, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Kazı sırasında, iş makinesinin kepçesine 2,5 metre uzunluğunda bir sarı yılan ve 3 Hazer yılanı takıldı.

YILANLARDAN BİRİ YARALANDI

Kepçe operatörü, yılanlardan birinin kazı sırasında yanlışlıkla yaralandığını söyledi.

Ancak zehirsiz olan bu 4 yılan, kısa süre içinde kendiliğinden alandan uzaklaştı.

Şans eseri olayda büyük bir tehlike yaşanmazken, operatör ise durumun farkına vararak hemen kazı işlemine son verdi.

BÖLGEDE YILANLAR SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Beypazarı’nda, özellikle yaz aylarında yılanların sıkça görüldüğü biliniyor.

Çevredeki doğal yaşam, zaman zaman insanlarla karşı karşıya gelmesine sebep olabiliyor.

Bu tür karşılaşmalar, şantiye alanlarındaki iş makineleri için beklenmedik ve dikkat edilmesi gereken durumlar yaratıyor.