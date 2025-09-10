Ankara'da yeni nesil mezar anlayışı: QR kodlu mezarlara ilgi artıyor

Ankara'da vatandaşlar mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde vefat eden yakınlarının veya patili dostlarının hatıralarını gelecek nesillere aktarıyor.

Kullanıcılar bu dijital profillere yükledikleri fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla kaybettikleri sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor.

Bu yöntemle 3 kuşak sonra dahi torunların dedeleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

"3 NESİL SONRA BİLE BİR TORUNU, DEDESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN İSTİYORUZ"

Sanal mezar fikrini öğrenci yıllarında arkadaşıyla başlama kararı aldıklarını belirten genç girişimci Aydıntürk, şu ifadeleri kullandı:

Biz kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli sanal profil hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, blog formatında anı yazılarını yükleyebilirler. Bu sayede de biz şunu amaçlıyoruz; günümüzde her ne kadar telefonlar gelişse de veyahut fotoğraflarımızı, videolarımızı bulut depolama sistemlerinde depolasak da bunlar zamanla kaybolabiliyorlar. Biz bunun yaşanmasını istemiyoruz. Biz aslında 3 nesil sonra bile bir torunu, dedesi hakkında da bir bilgi sahibi olsun istiyoruz. Bu insanlar yaşarken neler yapmış, neleri severlermiş, nelerden hoşlanırmış? Bu konu hakkında fikir sahibi olsun istiyoruz. Bu doğrultuda da paslanmaz çelik üzerine basılmış QR kodları da profillerimize bağladık. Böylece bu QR kodları kullanıcılarımız mezar taşına, anıtlara veyahut da nereye yapıştırmak isterlerse yapıştırabiliyorlar. O anıtı, mezarı ziyaret eden kişiler de bu QR'lar okutup o profillere erişebiliyorlar.

"ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLIĞINA QR KODLARI EKLEMEK İSTİYORUZ"

Toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini ve bu yönde de yetkili kişilerle iletişime geçtiklerini vurgulayan Aydıntürk, sözlerine şöyle devam etti: