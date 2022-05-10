Başkent'ten umre ziyareti yapacak 171 kişilik ilk kafile, yola çıktı.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'den iki yıldır yapılamayan umre ziyaretleri dün itibarıyla başladı.

Kutsal topraklara giden ilk kafile dün öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıktı.

Bugün ise Ankara'dan ikinci uçuş gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanı'ndan saat 16.45'te kalkan uçak, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket etti.

"Ölmeden umre yapaladım dedik"

Umre yolcusu Lütfiye Şahin, iki yıl aradan sonra özlem duydukları kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Samsun’dan geliyoruz. Çok şükür Allah oraları görmeyi nasip edecek. Kendimi bildim bileli kutsal topraklara gitmeyi arzu ediyordum. Hacca yazılmıştık ama çıkmadı. Ölmeden umre yapalım, kutsal toprakları görelim istedik." dedi.

Ankara'dan kutsal topraklara ilk uçuş VİDEO

"Yolcularımız çok şanslı"

Umre yapacak kafileyi yolcu eden Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise yolculuğun çok kutsal olduğunu ifade ederek, "Bu yolculuk, bu kutsal sefer normal seferlere benzemiyor. Bu yolculuk aradan geçen zamandan sonra Türkiye'den ilk kafilenin seferidir. Çok şanslısınız. Bu şansa erdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre Şevval umresini yapmak için giden ilk kafilenin 21 Mayıs'ta yurda döneceği belirtildi.