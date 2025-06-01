Ankaralılar yaza sağanakla giriş yaptı

AA

Ankara yağışa teslim oldu...

Valilik tarafından uyarı yayımlanan Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış sağanağa döndü.

CADDELER SUYLA KAPLANDI

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

VATANDAŞLAR ZORLUK ÇEKTİ

Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıda kuvvetli yağışın 18.00'e kadar devam edeceği vurgulanırken, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.