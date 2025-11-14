Ankara'nın metro yükünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sırtlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara halkının gündeminde belediyenin vaatte bulunup yapmadığı ulaşım yatırımları var.

Başkentte yıllardır ilerlemeyen metro projeleri nedeniyle eleştirilen ABB yönetiminin "yapay zekâya sorun" çıkışı tepki çekerken, Ankara’nın raylı sistem yükünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirdiği 80,5 kilometrelik hatla şehri ayakta tuttu; onaylı 44,7 kilometrelik hat ise ABB tarafından hala başlatılmadı.

YAPAY ZEKAYI ÖNE SÜREREK KENDİNİ SAVUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı?

Bu soruyu yapay zekaya sorun. Lütfen yanıtını okuyun." sözleri başkentte tepki topladı.

Yıllardır çözüm bekleyen trafik yoğunluğu, aksayan ulaşım yatırımları ve rafa kalkmış metro projeleri ortadayken yapılan bu çıkış, eleştirilerin odağına yerleşti.

METRO AĞININ 80,5 KİLOMETRESİ BAKANLIK SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Ankara’da bugün kullanılan 111,1 kilometrelik metro ağının 80,5 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı.

Başkentte raylı sistemin omurgasını oluşturan hatlar tek tek Bakanlık tarafından hayata geçirilirken, ABB’nin katkısı yıllardır sınırlı düzeyde kaldı.

Bakanlığın yaptığı metro ağı olmasaydı Ankara’nın ulaşım yükü bugün katlanılmaz bir noktaya gelecekti.

GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ BİR TANE BİLE METRO YAPMADI

Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 2019’dan bu yana Ankara’da ABB tarafından tamamlanan tek bir metro hattı bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığını açıkladığı tek çalışma ise 7,4 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına izin verilen toplam 44,7 kilometrelik metro projelerinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatılmadı.

BEKLEYEN PROJELER HANGİLERİ

Bekleyen projeler şunlardan oluşuyor:

• Kızılay–Dikmen–Oran Raylı Sistem Hattı,

• M4 Hattı Şehitler–Forum Uzatma Hattı,

• M2 Hattı Koru–Yaşamkent Uzatma Hattı,

• M2 Hattı Koru–Bağlıca Uzatma Hattı,

• M2 Çayyolu–M3 Sincan Metro Bağlantı Hattı.

Bu hatların tamamı Bakanlık tarafından onaylanmasına rağmen, ABB tarafından henüz yapım sürecine alınmadı.

BAKANLIĞIN TAMAMLADIĞI AKM–GAR–KIZILAY HATTI ŞEHİRE NEFES VERDİ

Bu dönemde, başkent trafiğini doğrudan etkileyen AKM (M4) – Gar – Kızılay Metro Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kısa sürede tamamlanarak 13 Nisan 2023’te hizmete açıldı.

Kızılay’ın merkezindeki aktarma yükünü önemli ölçüde azaltan hat, açıldığı günden bu yana Ankaralıların en yoğun kullandığı bağlantılar arasında yer aldı.

Düzenli işletimi, yüksek hizmet standardı ve aktarma sunan hat, bugün günlük ortalama 8 bin 860 yolcuya güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlıyor.

YENİ METRO HATTININ ÇALIŞMALARI BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara’nın yıllardır beklediği metro yatırımlarını adeta sırtlayarak üstlenmiş durumda.

Kentin ulaşım omurgasını güçlendirecek 60,3 kilometrelik yeni metro hatları için etüt ve planlama çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülüyor.

Bu hatlar; Esenboğa Havalimanı bağlantısından hızla büyüyen yeni yerleşim alanlarına kadar uzanan kritik güzergâhları kapsıyor.

Ankara’nın kendi imkânlarıyla ilerletemediği büyük ölçekli metro yatırımlarını devralan Bakanlık, başkentin gelecek yıllardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak projeleri tek tek hayata geçirmek için çalışıyor.

ANKARA’NIN EN ÇOK BEKLENEN PROJESİ: ESENBOĞA METROSU

Ankara’da Bakanlığın omuzladığı projeler arasında en kritik başlık ise Esenboğa Havalimanı Metro Hattı projesi.

Toplam 26,2 kilometrelik güzergâh, başkentin en yoğun akslarından birini havalimanına kesintisiz bağlayacak tek raylı sistem çözümü olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje, Kuyubaşı mevkiinden başlayarak Esenboğa’yı geçerek Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar ulaşacak.