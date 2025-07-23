Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli 25 Temmuz'da atılacak: 17,7 milyar TL tasarruf

Ulaştırmada bir 'adım' daha atılıyor...

Antalya-Alanya Otoyolu'na dair müjdeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.

Bakanı Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'na dair detayları, yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı.

PROJENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Otoyolun temelinin 25 Temmuz'da atılacağını duyuran Uraloğlu, söz konusu projeyle ekonomik açıdan 17,7 milyar liralık kazanım sağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye dair bilgileri paylaştı.

"TEMELİNİ 25 TEMMUZ'DA ATACAĞIZ"

Uraloğlu, Antalya ve Alanya'yı birbirine bağlayacak güzergahta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisinin yer alacağını bildirdi.

Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini 25 Temmuz Cuma günü atacağız. Bu dev projemizle sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağız, aynı zamanda bölgenin turistik, ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacağız.

"17,7 MİLYAR TL EKONOMİK KAZANIM SAĞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu, güzergahın Serik kavşağından başlayarak Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyeceğini ve Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı kavşağında son bulacağını belirtti.

Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun 84 kilometresinin ana yol, 38 kilometresinin bağlantı yolları olmak üzere inşa edileceğini bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat olan Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira yakıt tasarrufu olmak üzere toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız. Ayrıca yıllık 47 bin ton karbon salınımını da önlemiş olacağız.

"BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Uraloğlu, yeni otoyolun özellikle yaz aylarında ciddi trafik yoğunluğu yaşayan Antalya-Alanya hattındaki mevcut kara yolunun yükünü önemli ölçüde azaltacağını belirterek, şunları kaydetti:

Turizm, tarım ve lojistik açısından bu hattın modern bir otoyolla desteklenmesi bölgenin rekabet gücünü artıracak. Antalya'nın sebze-meyve üretim merkezleri ile ihracat noktaları arasındaki bağlantı daha verimli hale gelecek.

"ULUSAL ÖLÇEKTE STRATEJİK BİR ADIM"