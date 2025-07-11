Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

"GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLER KAMU BARIŞINI BOZACAK NİTELİKTE"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.