Antalya'da 56 yıllık kadastro davası sonuçlandı

"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığınca sağlanan teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.

56 YIL SONRA KARARA BAĞLANDI

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Antalya'da da 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava, karara bağlandı.

Antalya Kumluca Kadastro Mahkemesi'nde, 5 Mart 1970 yılında açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 56 yıl sürdü.

Mahkeme, 18 tarafın yer aldığı davada, 16 Nisan 2026'da kararını verdi.

YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Adalet Bakanlığınca kadastro davalarının hızlandırılması amacıyla yargı teşkilatına sunulan destekler kapsamında özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi sorunlar ele alınarak yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelindeki kadastro ihtilaflarının büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulmasının, sadece yargı iş yükünü azaltmasının yanı sıra toplumsal güvenin pekişmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.