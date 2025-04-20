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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan sürücü Batuhan Çiftçi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Bariyerlere çarpan araç, takla atarak yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına devrildi.

Sürücü Batuhan Çiftçi kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı.

Araçta yolcu olarak bulunan Metin Coşkun ise ters dönen otomobilde sıkıştı.

KAZA KAMERADA

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.