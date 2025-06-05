Antalya’da çıkan yangında hem evi hem de 80 bin lirası yandı

İHA

Antalya’nın Serik ilçesi Karataş Mahallesi’nde sabah saatlerinde Ahmet Özkan’a ait tek katlı taş evde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

ALEVLER BİRİKTİRDİĞİ PARAYI DA YOK ETTİ

Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Ancak evdeki tüm eşyalarla birlikte, ev sahibi Ahmet Özkan’ın uzun süredir biriktirerek sakladığı 80 bin lira nakit para da yandı.

Özkan'ın parayı bankaya yatırmak yerine evde sakladığı öğrenildi.

MAHALLELİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri olan bitene üzüntüyle tanıklık etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.