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    Antalya'da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar

    Manavgat ilçesinde bir grup dansçı, yaya önceliğine dikkat çekmek adına, yaya geçidinde gösteri yaptı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 14:49
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    Antalya'da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçitlerinde meydana gelen kazalara ve yaya önceliğine dikkat çekmek isteyen halk oyunları ekibi, müzik eşliğinde oynayarak, yaya geçidinden karşıya geçip geldi.

    TRAFİK POLİSLERİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

    Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yolda ve yaya geçidinde gerekli önlemlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından ilgiyle izlenirken, gösterinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar gösteri yapan ekibi uzun süre alkışladı.

    "AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAKTI"

    Dans okulu sahibi Mesut Arabacıoğlu, araç kullananların yaya geçidindeki yayalara saygı duymaları ve yol vermeleri amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Amacımız yaya geçitlerinde yayaların üstünlüğüne, yol hakkının yayalara ait olduğuna dair farkındalık oluşturmaktı. Bunu da büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum.” dedi.

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #1

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #2

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #3

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #4

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #5

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #6

    Antalya da dikkat çekmek için yaya geçidinde folklor oynadılar #7


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