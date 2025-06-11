Antalya'da kaza yapan ehliyetsiz sürücü cezadan kaçmak için kıyafetlerini arkadaşına giydirdi

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kazada, Ömür S. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, yayalara yol vermek için duran Hülya K.E.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Kazada kolundan ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü, tesadüfen olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin müdahale teklifini reddetti ve kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

ARKADAŞININ KIYAFETİNİ GİYİP 'SÜRÜCÜ BENİM' DEDİ

Kazadan dakikalar sonra olay yerine başka bir genç geldi.

Üzerindeki kıyafetlerin motosikleti süren kişiye ait olduğu dikkat çekti.

Genç, polis ve çevredekilere motosikleti kendisinin kullandığını söyledi.

Ancak kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hülya K.E., motosikletin başında duran kişinin kazayı yapan kişi olmadığını ifade etti.

'KIYAFETLERİ BAŞKASINDA GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Kaza anını anlatan araç sürücüsü Hülya K.E., “Kırmızı ışıkta yayalara yol vermek için durduğum anda motosiklet arkamdan çarptı. Şahıs kaskını çıkardı, kıyafetleriyle net şekilde gördüm. Bir süre sonra üzerindeki kıyafetleri başka birinde görünce şok oldum. O an anladım ki o kişi sürücü değil” dedi.

GERÇEK SÜRÜCÜ GERİ GELDİ, İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine kıyafet değiştirip gelen genç gerçeği kabul etti.

Olay yerine tekrar dönen Ömür S., motosikleti kendisinin sürdüğünü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını itiraf etti.

Polis tutanağında genç ifadesine şu sözlerle yer verdi:

“Ehliyetim yoktu, panikledim. Arkadaşımı aradım. Gelip motoru üstlensin diye rica ettim. O da geldi, üzerimdekileri giydi. Ama işe yaramadı.”

TOPLAM 37 BİN 354 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen Ömür S.'ye 18 bin 677 TL, motosikletin ruhsat sahibi olan kişiye de aynı miktarda ceza yazıldı.

Böylece toplam ceza miktarı 37 bin 354 TL’ye ulaştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.