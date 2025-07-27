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Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı: Sahiller doldu

Kent genelinde günlerdir yüzde 10 seviyelerinde seyreden nem oranı, bugün yüzde 80'e kadar yükseldi. Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaşmasıyla sahiller doldu.

DHA DHA
27.07.2025 13:36
Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı: Sahiller doldu

Türkiye, sıcak havalarla mücadele ediyor...

Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı.

Deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kimileri gölgede serinlemeye çalışırken, kimileri şezlong altına sığındı, bazıları ise Akdeniz'in serin sularında ferahlamaya çalıştı.

YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Turistler, su sporlarına da yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sabah ve öğleden sonra sahilde yoğunluk yaşandı.

Öte yandan park ve bahçelerde yoğunluk olduğu görüldü.

UYARILARDA BULUNDULAR

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta itibarıyla sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların, güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. 

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