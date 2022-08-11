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    Antalya'da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu

    Kente 7,5 milyonun üzerinde turist geldiği belirtilirken etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde ve nehir kenarlarında yoğunluk oluşturdu.
    • 11.08.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 22:31
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    Antalya'da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu

    İki yıllık pandemi sürecinin ardından tüm dünyadaki vatandaşlar, çeşitli tatil yerlerine akın etti.

    Türkiye'ye gelen tatilcilerin ise en çok tercih ettiği yer, Antalya. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kent, adeta dolup taştı.

    Turizm cennetine şu ana kadar 7,5 milyonun üzerinde turist geldiği öne sürüldü.

    Ruslar akın ediyor

    Avrupa'da birçok hava sahasının Rusya uçaklarına kapalı olması nedeniyle Rus vatandaşlarının uğrak noktası olan kente Rusya'dan ortalama 75-80 uçağın indiği belirtildi.

    Sıcak hava nedeniyle sahiller doldu

    Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ile turistler, sahillerde ve nehir kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

    Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü, nem oranını ise yüzde 60 olarak kaydedildiği kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

    Antalya'da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu VİDEO

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #1

    Tatilciler güneşlenip denize girdi

    Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

    Tatilciler serinlemek için sık sık denize girdi.

    Çocuklar sahilde oyun oynarken bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

    Kano ile kanyonda keyifli vakit geçirdiler

    AA'nın haberine göre; Konyaaltı ilçesindeki Kapuz Kanyonu'ndaki denize göre sıcaklık seviyesi daha düşük olan Karaman Çayı'na girerek serinleyenlerin yanı sıra kanyonda yanlarında getirdikleri kano ile gezenler keyifli zaman geçirdi.

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #2

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #3

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #4

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #5

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #6

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    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #8

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #9

    Antalya da sıcaktan bunalan tursitler sahilleri doldurdu #10


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