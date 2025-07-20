Abone ol: Google News

Antalya'da topunu almak isterken akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Serik ilçesinde Köprüçay ırmağında suya kaçan topunu almak için suya giren lise öğrencisi Özgür Yıldırım’dan dünden bu yana haber alınamıyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İHA İHA
20.07.2025 11:38
Antalya'da topunu almak isterken akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Antalya’nın Serik ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Yıldırım’dan dünden bu yana haber alınamıyor.

Ailesiyle piknik yapmaya gelen genç, çevredeki çocuklarla top oynarken, suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına girdi. 

İddiaya göre, akıntıya kapılan Yıldırım bir anda gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYU SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Dalgıçlar su altında arama çalışması yaptı.

Gece saatlerine kadar süren çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

SABAH YENİDEN BAŞLADILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve çeşitli STK’lara bağlı ekipler arama çalışmalarına yeniden başladı. 

Irmak çevresinde hem karadan hem sudan geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülüyor.

AİLE ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYOR

Olay yerinde umutlu bekleyişini sürdüren Yıldırım ailesi, bir an önce iyi bir haber almayı bekliyor. 

Özgür Yıldırım’ın akıbetiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

Gündem Haberleri