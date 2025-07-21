Antalya’da tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 15.30 civarında tramvay, rutin seferinde duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti.

Bu sırada yolun karşısında bulunan bir iş yerine geçmek isteyen Emine M. adlı genç kıza tramvay çarptı.

ÇEVREDEKİLER VE İŞ ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve iş arkadaşları hemen genç kızın yardımına koştu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine M., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kızın durumunun hafif yaralı olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.