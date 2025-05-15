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İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tankeri taşıyan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tırın devrilmesiyle birlikte aracın kupa kısmından yükselen dumanlar, olay yerindeki itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, olası faciayı önledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme ve tahkikat başlatıldı.

Olayın tüm detayları araştırılıyor.