Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Geçtiğimiz hafta 3 TL'nin üzerinde yapılan rekor zammın ardından motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL'lik bir zam daha geliyor.

Bu yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 57 liranın, Ankara ve İzmir'de ise 58 liranın çok üstüne çıkarak tarihi zirvesini görecek.

BENZİN VE GAZA ZAM YOK

Benzin ve otogaz grubuna ise zam beklenmiyor.

GEÇEN HAFTA 3 TL ZAMLANMIŞTI

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

25 Ekim 2025 tarihinde Brent petrolün 61 dolardan 65 dolara yükselmesi ve döviz kurlarındaki hareketlilikle motorine 3,04 TL'lik tarihi bir zam uygulanmış ve fiyatlar ilk kez 55 TL bandını aşmıştı.

Bu zammın üzerinden iki hafta geçmeden, bu gece yarısı pompaya 2.07 TL'lik yeni bir artış daha yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 53.64 TL

Motorin: 55.47 TL

LPG: 27.71 TL

ANKARA

Benzin: 54.50 TL

Motorin: 56.50 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 54.84 TL

Motorin: 56.82 TL

LPG: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.