Araç Takip Sistemi ile otobüs kaynaklı kazaların önüne geçildi Ramazan Bayramı tatili döneminde şehirlerarası otobüs seyahatlerinin huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için otobüsler, Araç Takip Sistemi ile takip edildi. Sistem sayesinde otobüs kaynaklı kazaların büyük bölümü engellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı başında hayata geçirilen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sayesinde bayram süresince otobüsler an be an takip edildi.

Sistem sayesinde olası otobüs kaynaklı kazaların önüne geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, bu kazalarda otobüs kaynaklı bir kaza yaşanmadığı belirlendi.

Denetimler bayram boyunca sürdü

Bayram tatili boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen araç takip sistemi kullanılarak, şehirlerarası otobüslerin izin verilen güzergahların dışına çıkmaları, uygun olmayan yerlerde yolcu indirmesine/bindirilmesine ilişkin denetimler yapıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca korsan taşımacılık, ücret ve zaman tarifeleri, izinli nokta harici yolcu indirme veya bindirme, bagaj, sürücülerin mesleki yeterlilik ve psikoteknik belgeleri gibi bir çok konuda sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Sürücülere bilgilendirme yapıldı

Yapılan denetimlerde, yolcuların yolculuk süresince emniyet kemerleri bağlı olarak seyahat etmelerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlerin, trafik ve taşıma güvenliğine de olumlu yönde etkisi oldu.

Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince şehirlerarası otobüslerle ek seferler dahil 116 bin 751 sefer yapılırken ve bu seferlerde toplam 4.3 milyon yolcu taşındı.

Otobüs doluluk oranı yüzde 91 oldu

Söz konusu seferlerde ortalama otobüs doluluk oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti.

Otobüslerle en fazla seyahate başlanan veya seyahat edilen iller ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerimiz oldu.

Taşınan yolcuların yüzde 57,35’i erkek, yüzde 42,65’i kadın yolcular oluşurken, taşınan yolcuların yüzde 1,44’ü engelli kontenjanından faydalandı.

Bayram tatili boyunca şehirler arası otobüsler toplam 77.313.530 km mesafe kat etti. Her bir yolcunun ortalama seyahat süresi ise 662 km oldu.

Fahiş fiyatın önüne geçildi

Ramazan Bayram tatilinde otobüs biletlerinin fahiş fiyatlı satışlarının önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam etti.

5 Nisan – 15 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde yapılan denetimlerde ⁠6 bin 729 otobüs denetlendi.

Fahiş fiyatlı bilet satışı nedeniyle otobüs işletmecilerine 7 milyon 597 bin 502 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca tespit edilen diğer usulsüzlükler nedeniyle otobüs işletmecilerine 1 milyon 960 bin 405 TL idari para cezası uygulandı.

"Vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, taşımacı firmaların rekabetçi, sürdürülebilir ve adil bir yapıda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması, taşıma verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, uygulama ile, karayoluyla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin arttırılmasını amaçladıklarını da belirterek, "Uygulamanın karayolu yolcu taşıma hatlarında ve güzergahlarında gerekli planlamaların yapılmasına doğrudan etkisi olacağı gibi, elde edilen veriler ayrıca doğal afet, kaza veya buna benzer yaşanabilecek olumsuz diğer durumlar için etkin bir şekilde kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.