Armen Sarkisyan: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacak

Ermenistan'ın Türkiye ile bundan sonraki süreçte aynı safta yer alabileceği ihtimaline değinen Armen Sarkisyan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor.

Emenistan-Türkiye ilişkileri son dönemde yeni bir boyut kazanıyor...

Azerbaycan'ı Karabağ'daki haklı savaşında Ermenistan karşısında yalnız bırakmayan Türkiye hakkında Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ilişkilerin çözümüne değindi.

Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Sarkisyan, iki ülkenin bundan sonraki süreçte ittifak olabileceğinin vurgusunu yaptı.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK GÜZEL OLUR"

Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın, konu ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde;

"Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz?

FRANSA ALMANYA ÖRNEĞİ

Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz."