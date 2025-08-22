Arnavutköy'de başıboş köpekler toplanmaya başlandı

Sokaklarda önemli bir güvenlik sorunu olan başıboş köpekler için valilik harekete geçti...

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar verdi.

Valiliğin kararı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderildi.

ESENYURT BELEDİYESİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İstanbul Valiliği’nin yayınladığı başıboş köpek genelgesi sonrasında Esenyurt Belediyesine ait çalışanlar, dün boş alanda bulunan köpekleri toplamaya başladı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DE HAREKETE GEÇTİ

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.

"HAYVANLAR, VETERİNER HEKİMLERİMİZCE KONTROL EDİLİYOR"

Belediyenin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde bu işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Özdemir, "51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor" dedi.

Özdemir, valiliğin talimatı üzerine 5 toplama aracıyla sahada çalışmaların yoğunlaştığını belirterek, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya belediyenin çağrı merkezine ihbarda bulunabileceğini belirtti.