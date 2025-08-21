İstanbul Valiliği'nin 'sokak köpeği' genelgesi sonrası Esenyurt Belediyesi işe koyuldu

Sokak köpekleri sorunu artmaya devam ederken İstanbul Valiliği'nden beklenen hamle geldi.

Valilikten konuya ilişkin bir resmi yazı yayımlandı.

Yapılan açıklamada "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması" ifadelerine yer verildi.

İLK GÖRÜNTÜLER ESENYURT'TAN GELDİ

İstanbul Valiliği’nin yayınladığı başıboş köpek genelgesi sonrasında Esenyurt Belediyesine ait çalışanlar boş alanda bulunan köpekleri toplamaya başladı.

Görüntülerde belediye personellerinin ekipmanların yardımıyla başıboş köpekleri kepçeye yükledikleri görüldü.

AÇIKLAMADA OKULLARA VURGU YAPILDI

Yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı hatırlatılırken, "Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir" denildi.

İLGİLİ MADDELERE YER VERİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber; mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.



Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

"CAN GÜVENLİĞİNE KARŞI TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"