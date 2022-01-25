Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalıp, otel aramaya başlayan vatandaşlar, otel fiyatlarının normalden daha yüksek olması nedeniyle geceyi camide geçirdi.

İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı.

Mahsur kalan sürücüler ise araçlarını terk edip, otel aramaya başladı.

GECELİĞİ 300-500 LİRA OLAN ODALARA, BİN LİRA FİYAT VERİLDİ

Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.

Arnavutköy'de bazı oteller kar mağduriyetini fırsata çevirdi ViDEO

"OTEL SAHİPLERİNİN YAPTIKLARI FIRSATÇILIK"

Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, "Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiye geldik. Dün saat 15.00'ten beri sokaklardayız. Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane kar küreme aracı çalışmıyor." dedi.

"GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİK"

Dün geceden beri otel aradığını ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Hamal, “Arnavutköy'de mahsur kaldık. Dün saat 15.00'den beri otel arıyorum. Otellerin kimi bin lira kimi ise bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu kadar da olmaz ki. Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir artış olmaz. Biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camide geçirdik." diye konuştu.

"HASTANE SOĞUKTU, KALACAK YER YOKTU"

Dün saat 14.00'da beri Arnavutköy'de mahsur kaldığını belirten Sultan Songur ise, "Havalimanından geldik. Toplu taşıma kullanıyordum ancak araç durunca önce hastaneye sığındık. Ancak hastane baya soğuktu ve kalacak yer yoktu. Biz de camiye geldik. Cami çok kalabalık şu an." diye konuştu.

"OTEL ARADIM BULAMADI, LOKANTAYA SIĞINDIM"

Otel bulamadığı için açık bir lokantaya sığındığını söyleyen Bayram Öztürk ise "Taksiyle Arnavutköy'e yolcu getirdim. Saat dün 14.00'te beri buradayım mahsur kaldım. Hiç kimse yolları açmadı. Ben de taksiyi yolun ortasına park ettim. Otel aradım bulamadım. Açık bir lokanta vardı oraya geldim." dedi.

































