Artvin'in sınır kapısında Playstation izdihamı yaşanıyor Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda İphone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Playstation yoğunluğu yaşanıyor.

İHA

Sınır kapılarında yeni bir yoğunluk gündemde.

Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple için yollara düşerek uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar aylarca Gürcistan'a akın etti.

Özellikle yeni yıl öncesi, yurt dışına çıkış harcının artması ve IMEI kayıt ücretlerine zam geleceğinin açıklanmasının üzerine günlerce uzun kuyruklar oluştu.

Bu kez ise yoğunluğun nedeni farklı...

Şimdi de Playstation kuyruğu başladı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, Playstation oyun konsolunu uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıraya girdi.

Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkeye geri dönüyor.

7 bin 500 TL fark var

Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.

Bu nedenle gümrük kapısı koridorları ve vergi idaresinin bekleme salonları insan akınına uğradı.

İşte yoğunluktan kareler...