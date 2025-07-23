ASELSAN, IDEF 2025'te yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Türkiye, savunma sanayii alanında adından söz ettirmeye devam ediyor...

Değişen savaş paradigmalarına karşı savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle etkinliğini artıran Türkiye, gücüne güç katıyor.

Bu kapsamda Roketsan, Türkiye'nin savunma vitrini IDEF’te ilk kez sergilediği savunma sistemleri ile takdir toplarken, bu kez ASELSAN sahnede yerini aldı.

ASELSAN'DAN YENİLİKÇİ ANLAYIŞ

ASELSAN, IDEF'e özel lansmanda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen lansmanın ardından ASELSAN, 5 yeni ürününü görücüye çıkardı.

LANSMANIN ÇOK KONUŞULANLARI

GÖKTAN, KORAL, EJDERHA, TURAN ve GÜRZ lansmanda yerlerini aldılar.

İşte, ASELSAN'ın 5 yeni ürününe ilişkin merak edilenler;

EJDERHA/AD 200

Dron, mini, mikro İHA'ları, etkisiz hale getirebiliyor.

Yüksek mobilite özelliği ile öne çıkan EJDERHA, sahada hızlı konuşlanma sağlıyor.

GÜRZ

İnsansız hava sistemi GÜRZ, üzerinde çok kısa menzilli füzeler bulunduruyor.

Uçaklara, havadan karaya füzelere, sınıf 2 İHA'lara karşı görev yapacak.

KORAL 200

Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilecek.

Ayrıca, taarruzda da hava üstünlüğü sağlayabilecek.

GÖKTAN 100

Kara tabanlı hassas vuruş sistemine sahip GÖKTAN 100, 6 mühimmat atışına uygun olarak üretildi.

TURAN 100

Kesintisiz haberleşme imkanı sunuyor.

TURAN 100, sahada haberleşme hizmetlerini entegre edecek hareket halinde IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip olması ile öne çıkıyor.