Aselsan ve TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Aselsan ve TÜBİTAK'ta çalışan 19 kişi için gözaltı kararı verdi.
- Şüphelilerin, SİGNAL uygulaması üzerinden gizli örgütsel yazışmalar yaptıkları belirlendi.
- Operasyon, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Devletin beyin kadrosuna sızan FETÖ’cüler yakalanıyor...
FETÖ’nün TÜBİTAK-Aselsan hattı çözüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü.
ŞİFRELİ YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edildi.
19 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.