Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Son cinayetler sorunu gündeme getirdi

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. isimli iki gençle yaşadığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

B.B., Mattia'yı beş yerinden bıçaklarken, 16 yaşındaki U.B. ise yerde can çekişen çocuğa tekme attı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mattia, 7 Şubat 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR' HAKKINDA KONUŞTU

Minguzzi için Sultanahmet Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde gündeme gelen 'suça sürüklenen çocuk' kavramını hakkında konuştu.

"AİLELERİ TEHDİT EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI"

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar için yapılması beklenen düzenlemelere ilişkin, "Son cinayetler sorunu gündeme getirdi." dedi.

Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditlere ilişkin ise, "Şüpheliler yakalandı, davalar açıldı." ifadelerini kullandı.

"HUNHARCA KATLEDİLEN ÇOCUKLARIMIZIN AİLELERİNE SABIR DİLİYORUZ"

Hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet dileyen Tunç, şunları söyledi:

"Gerek Ahmet Minguzzi evladımız gerek Atlas Çağlayan evladımızın canice katledilmesi milletçe hepimizi derinden yaraladı. Bu şekilde hunharca katledilen tüm çocuklarımızın ailelerine sabır diliyoruz."

"12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU YOKTUR"

Çocukların suça sürüklenmesi konusunun ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Tunç, şu sözleri kullandı:

"Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi çocukların cezai sorumluluğunu düzenlemektedir. 12 yaş altı çocukların ceza sorumluluğu bulunmamaktadır, 12-15 ve 15-18 yaş grupları için ise indirimli cezalar söz konusudur."

"DOSYA BAZINDA TAKDİR YETKİSİ VERİLMESİ YÖNÜNDE TASLAK HAZIRLADIK"

Gelinen noktada yeni bir değerlendirme ihtiyacına işaret eden ve bu kapsamda bir taslak çalışma yapıldığını belirten Tunç, şunları söyledi:

Hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatı yeniden değerlendirmek konusunda kamuoyunda ciddi bir hassasiyet oluşmuştur.



Çocukların kasten öldürme suçlarına karışması halinde, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğu dikkate alınarak hakimlere dosya bazında takdir yetkisi verilmesi gerektiği yönünde bir taslak hazırladık.

"MECLİS'TE KURULAN KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Tunç, TBMM’de yürütülen çalışmalara da değinerek, "Meclisimizde kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon raporunun tamamlanmasının ardından gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir." dedi.

Soruşturma süreçlerinin yakından takip edildiğini vurgulayan Tunç, "Aileleri tehdit eden ve suçu öven kişiler hakkında gerekli adli işlemler yapılmış, tutuklamalar gerçekleştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZDUR"

Bakan Tunç, konuşmasını "Çocuklarımızı korumak devlet olarak en temel sorumluluğumuzdur. Bu konuda kararlılığımız tamdır." sözleriyle tamamladı.