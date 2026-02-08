Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet ağı açığa çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı.

Zabıta olarak çalışan B.Y.'nin, otel sahibi A.İ'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık'tan yeni bir açıklama geldi.

ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.