Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet ağı açığa çıktı

Ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.’den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi’nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 15:37 Güncelleme:
  • Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru B.Y.'nin otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.
  • Soruşturma kamuoyuna duyuruldu.

Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı. 

Zabıta olarak çalışan B.Y.'nin, otel sahibi A.İ'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık'tan yeni bir açıklama geldi.

ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

