Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet ağı açığa çıktı

- Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru B.Y.'nin otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
- Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.
- Soruşturma kamuoyuna duyuruldu.
Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı.
Zabıta olarak çalışan B.Y.'nin, otel sahibi A.İ'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başsavcılık'tan yeni bir açıklama geldi.
ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.