Murat Kurum deprem bölgesinde yapılan çalışmaları paylaştı: Bir çöp konteyneri değil ama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesinde başlatılan asrın seferberliği herkesin dilinde...

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraşlı depremler 11 ili etkilerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yeniden inşa sürecinde sona gelindi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında yapılan çalışmalara yer verdi.

Paylaşımına "Bi çöp konteyneri değil ama" notunu düşen Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların boyutu rakamlarla ortaya koydu.

3 BİN 581 ŞANTİYE KURULDU

11 ilde, 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 581 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçi görev alıyor.

Çalışmalar kapsamında toplam 555 bin 357 bağımsız bölümün inşası hedefleniyor.

İlk temelin 15’inci günde atıldığı projede, ilk teslimatlar ise 45’inci günde gerçekleştirildi. 19 Haziran’da Kahramanmaraş’ta 250 bininci konutun teslim edilmesinin ardından, 15 Kasım’da Adıyaman’da 350 bininci, 7 Aralık’ta ise Hatay’da 555 bininci bağımsız bölümün teslimi öngörülüyor.

Teslim törenlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ADIYAMAN YENİDEN AYAĞA KALKTI

Adıyaman’da kurulan İndere Emlak Konut Şantiyesi, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde, 5 milyon metrekarelik alanda kurulan şantiyede toplam 16 bin 822 konut ve iş yeri inşa ediliyor.

"İleri mühendislik eseri" olarak nitelendirilen projede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat çalışması yapılırken, 46,5 kilometre yeni yol, 51 bin 100 metre yağmur suyu hattı, 57 bin 700 metre içme suyu hattı ve 51 bin 500 metre atık su hattı döşendi.

Ayrıca 28 bin 500 metreküp kapasiteli su deposu ile 120 bin kişiye hizmet verecek arıtma tesisi projede yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞANTİYE HATAY'DA

Hatay’daki Dikmece TOKİ Şantiyesi ise üçüncü büyük şantiye konumunda bulunuyor.

4 milyon 952 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalarda 6 bin 100 kişilik ekip görev yapıyor.

Proje kapsamında toplam 14 bin 489 bağımsız bölümün inşa edilmesi hedefleniyor.

MARAŞ'TA MODERN UYDU KENTİ

Deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında dördüncü büyük şantiye Kahramanmaraş’ta kuruldu.

Kahramanmaraş Altınova TOKİ Şantiyesi, kentin 'modern uydu kenti' olarak planlandı.

Toplam 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etap halinde yürütülen projede 10 bin 656 konut inşa ediliyor.

Şantiyede 186 teknik personel ile 5 bin 245 işçi görev yapıyor.

ÇALIŞMALAR SADECE KONUTLARLA SINIRLI KALMADI

Çalışmalar yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı, simge tarihi yapılar da ihya edildi.

Bu kapsamda Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Hatay Tarihi Uzun Çarşı, Adıyaman Ulu Camii ve Malatya Söğütlü Camii yeniden ayağa kaldırıldı.

Hatay’da yürütülen bir diğer önemli proje ise İskenderun Sahili oldu.

Akdeniz’in yeni simgesi olarak nitelendirilen İskenderun Sahili Projesi, Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projeleri arasında yer alıyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Deprem bölgesinde yürütülen altyapı ve konut projeleri kapsamında birçok ilde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Hatay’ın Defne ilçesinde Türkiye’nin en büyük atık su tüneli hayata geçirildi. 11,2 kilometre uzunluğunda ve 3,5 metre çapındaki tünel, günlük 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle birlikte hizmet verecek.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde yürütülen projelerle toplam 73 bin 956 bağımsız bölüm inşa edildi.

Adıyaman’da Örenli başta olmak üzere farklı alanlarda 2 bin 918 konut ve 25 dükkân yapılırken, il genelinde toplam bağımsız bölüm sayısı 43 bin 366’ya ulaştı.

ÖĞRENCİ YURTLARI VE MİLLET BAHÇELERİ

Hatay’da İskenderun ve Antakya ilçelerinde konut, ticaret ve sosyal donatı projeleri dikkat çekti.

İskenderun’da 6 bin 306 konut, 184 dükkân, öğrenci yurdu ve millet bahçesi inşa edilirken; Antakya’da 14 bin 842 konut ve öğrenci yurdu projeleriyle birlikte Hatay genelinde toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm tamamlandı.

Malatya’da Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 79 bin 660 bağımsız bölüm hayata geçirildi. Gaziantep’te İslahiye, Nurdağı, Kuzeyşehir ve Güneyşehir projeleriyle birlikte il genelinde 31 bin 53 bağımsız bölüm inşa edildi.

2 MİLYON AİLE EVLERİNE KAVUŞTU

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2 milyon aile yeni yuvalarına kavuştu.

Süreçte yalnızca 455 bin yeni konut inşa edilmekle kalınmadı; güvenli yaşam alanlarıyla birlikte yeni umutlar da hayata geçirildi.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaralar büyük ölçüde sarılırken, afetin izleri silinmeye başladı.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından başlatılan çalışmalar, “asrın inşası” ve 'asrın seferberliği' olarak tanımlanan kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine dönüştü.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ

11 ilde 174 ayrı alandaki

3.481 şantiyede

200 bin mimar, mühendis ve işçi ile

155 bin 357 bağımsız bölüm

ilk teslimat 15, günlük teslimat 65 gün

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ

Malatya İkizce TOKİ şantiyesi

28 bin 289 bağımsız bölüm

İKİNCİ BÜYÜK ŞANTİYE

Adıyaman İndere Emlak Konut şantiyesi

200 futbol sahası büyüklüğünde

5 milyon metrekare alan

toplam 16 bin 822 ev ve iş yeri

ileri mühendislik eseri

15 milyon 200 bin metreküp hafriyat

76,5 km yeni yol

51 bin 100 yağmur suyu hattı

57 bin 700 m içme suyu hattı

51 bin 500 metre atık su hattı

28 bin 300 metreküp su deposu

120 bin kişilik arıtma tesisi

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞANTİYE

Hatay Dillice TOKİ şantiyesi

6 milyon 352 bin metrekarelik alan

5 bin 100 kişilik ekip

14 bin 285 bağımsız bölüm

DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ŞANTİYE

Kahramanmaraş Altınova TOKİ şantiyesi

Kahramanmaraş’ın modern uydu kenti

1 milyon 850 bin metrekarelik alan

13 etap 10 bin 656 konut

186 teknik personel 5 bin 245 işçi

SİMGE TARİHİ YAPILAR İHYA EDİLDİ

Hatay Habib-i Neccar Camii

Hatay Tarihi Uzun Çarşı

Adıyaman Ulu Camii

Malatya Söğütlü Camii

AKDENİZ’İN YENİ SİMGESİ

İskenderun Sahili Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi

303 bin metrekarelik alan

yaklaşık 3,5 kilometrelik sahil şeridi

DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİ

Kurtuluş Caddesi

12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda

280 dükkân

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİ, HABİBİ NECCAR CAMİİMALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI

156 bin 642 metrekare alanda

3 bin 200 dükkan

224 konut

2 bin 270 ofis

52 restorant

KAHRAMANMARAŞ'IN TARİHİ KAPALI ÇARŞISI

2 bin 740 metrekarelik alan

122'si tescilli 140 dükkan ihya edildi



TÜRKİYE'NİN İLK KIRSAL UYGU KENTİ HATAY KUMLU

21 mahalle için yeni Cumhuriyet Mahallesi

777 köy evi

11 bin kilometre altyapı çalışması

Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar