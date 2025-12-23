Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 23 Aralık 2025 son dakika kararı... 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için sayılı günler kaldı ancak rakam hala netleşmedi. Komisyon, 3. kez toplanma kararını bugüne çekti. Bu kapsamda, "asgari ücret bugün açıklanacak mı" merak ediliyor.

Göster Hızlı Özet Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için belirleyeceği asgari ücreti kararlaştırmak üzere bugün üçüncü kez toplanacak.

İlk iki toplantıdan sonuç çıkmazken, bu toplantının erkene alınması merak ve beklentiyi artırdı.

Milyonlarca çalışan ve işveren 23 Aralık'ta açıklanacak asgari ücret kararını bekliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücret görüşmeleri hız kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yürüttüğü toplantılarla 2026 yılında geçerli olacak ücret rakamını belirlemeye çalışıyor. İlk iki toplantıdan net bir sonuç çıkmazken, üçüncü toplantının erkene alınması beklentileri artırdı. Milyonlarca çalışan ve işveren, 23 Aralık itibarıyla açıklanacak olası bir karara odaklanmış durumda. Komisyonun bugün yapacağı görüşmelerin ardından uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı ve yeni asgari ücretin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı, günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Gözler, toplantıdan çıkacak son dakika açıklamalarında. ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün yapacak. 2026'da geçerli olacak asgari ücretin 23 Aralık 2025 saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesi bekleniyor. Gündem Haberleri Türk-İş: Komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız

Hicri Yılbaşı 2026 ne zaman, hangi gün? Hicri yeni yıl tarihi...

CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin arka planı değişti