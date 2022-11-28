Petrol
84.09
0.45%
Euro
19.2992
-0.55%
Dolar
18.623
-0.06%
Altın
1.042
-0.85%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
308.581
-1.94%
BTXN Coin
5.78
-1.36%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile bir araya geleceği görüşmede çalışma takvimi belirlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 21:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor

    Asgari ücret görüşmelerinde maraton başlıyor...

    2023 için belirlenecek asgari ücret için taraflar bir araya geliyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etti.

    Görüşme takvimi belirlenecek

    Bilgin yarın planlanan görüşmede işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.

    Görüşmede asgari ücret maratonunda çalışma takvimi belirlenecek.

    Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor #1


    Aboubakar'dan Sırbistan'a klas aşırtma golü
    Dünyadan futbol

    Aboubakar'dan Sırbistan'a klas aşırtma golü

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?
    Gündem

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?

    Görüş Bildir