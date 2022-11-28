Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile bir araya geleceği görüşmede çalışma takvimi belirlenecek.

Asgari ücret görüşmelerinde maraton başlıyor...

2023 için belirlenecek asgari ücret için taraflar bir araya geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etti.

Görüşme takvimi belirlenecek

Bilgin yarın planlanan görüşmede işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.

Görüşmede asgari ücret maratonunda çalışma takvimi belirlenecek.