- Haberler
- Gündem Haberleri
- Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor
Asgari ücret görüşmelerinde çalışma takvimi belirleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile bir araya geleceği görüşmede çalışma takvimi belirlenecek.
- Haber Merkezi
- 28.11.2022 - 21:03
- Güncelleme : 28.11.2022 - 21:16
Asgari ücret görüşmelerinde maraton başlıyor...
2023 için belirlenecek asgari ücret için taraflar bir araya geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarını bakanlığa davet etti.
Görüşme takvimi belirlenecek
Bilgin yarın planlanan görüşmede işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.
Görüşmede asgari ücret maratonunda çalışma takvimi belirlenecek.