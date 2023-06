Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi

ensonhaber.com

Türkiye gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin müzakereler sürüyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 saatlik toplantının ardından dağıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı ve Türk Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Kurban Bayramı'ndan önce bir rakamın belirlenmesini beklediklerini söyledi.

Solak şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'ndan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir herhangi bir tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir an önce bu toplantının bitmesi. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok.