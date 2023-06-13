Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'ndan önce bir rakamın belirlenmesini beklediklerini söyledi.

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Türkiye gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin müzakereler sürüyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 saatlik toplantının ardından dağıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

"Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız"

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı ve Türk Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Kurban Bayramı'ndan önce bir rakamın belirlenmesini beklediklerini söyledi.

Solak şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'ndan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir herhangi bir tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir an önce bu toplantının bitmesi. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Herhangi bir rakam yok.

Gözler temmuz zammında

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Temmuz zammı için kamuoyunda hesaplamalar başlarken, toplantılar da sürüyor.

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon, zam oranında belirleyici olacak.

Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Zam oranlarına göre rakamlar

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.