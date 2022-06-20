Aslı Aydıntaşbaş'tan İstanbul Havalimanı'na övgü

İstanbul Havalimanı'nın ilk başlarda gereksiz bir proje olduğunu söyleyen Aslı Aydıntaşbaş, bu düşüncelerinde geri adım attığını belirtti.

Türkiye'nin dev projelerinden olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki muadilleri karşısında zirvedeki yerini koruyor

Faaliyete geçmesinin ardından kısa sürede havacılık sektörünün gözdesi olan ve ucuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı'na en büyük tepki ise; muhalefet ve ona yakın gazetecilerden gelmişti.

Bu isimlerden biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş...

İstanbul Havalimanı hakkında daha önce söylediği olumsuz düşüncelerin değiştiğini belirten Aydıntaşbaş, Türkiye'nin dev projesine sosyal medya hesabından övgüler dizdi.

İlk açıldığında kendisine gereksiz bir projeymiş gibi geldiğini ancak pandemi sonrası bu tezinin çürüdüğünü belirten Aydıntaşbaş, şu ifadeleri kullandı;

Oldukça kalabalık...

"İlk açıldığında bana gereksiz ölçekte büyük ve boş gelmişti. Ama pandemi sonrası İstanbul Havalimanı oldukça kalabalık. Ciddi bir hub haline gelmiş durumda.

Sıra yok

Yurt dışı çıkış ve girişlerde muhakkak elektronik giriş çıkışı deneyin. Parmak iziyle, pasaport memuru olmadan, dijital geçiş yapıyorsunuz. Sıra yok.

Havalimanında Avrupalı turist az. Ağırlık, Asya, Afrika ve Orta Doğulu yolcu. Bu THY’nin büyüme stratejiyle ilgili. Asya ve Afrika’dan yolcuları gidecekleri yere İstanbul üzerinden taşıyor

THY modeli

Ancak tabii burada THY doğru iş modeliyle mi çalışıyor bilmiyorum. Elimde rakamlar yok. Bu stratejiyi kâr-maliyet hesabı üzerinden değerlendirmek lazım.

Ve tabii küresel bir marka yaratırken küresel ısınma açısından Türkiye’ye getirdiği ek yükü de bu hesaba katmak lazım.

"Personeller çok profesyoneller"

Ancak THY personeli her zaman çok profesyonel. Japonya’dan Darüsselam’a giderken sinir krizi geçiren Amerikalı kadın ve koli koli alışverişi ısrarla uçağa sokmaya çalışan Arap turistlere aynı sakinlikle cevap veriyorlar. Ben yapamazdım."

Övgüler sonrası linç

Aslı Aydıntaşbaş, bu övgüleri sonrası ise muhalif birçok okuyucusu tarafından sosyal medyada eleştirildi.

Övgü tweet'inin altında toplanan sosyal medya kullanıcıları, Aydıntaşbaş'ı yandaş olmakla suçlayıp, bu ifadelerden rahatsız olduklarını bildirdi.

İşte yazılanlardan birkaçı;







