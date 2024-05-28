Astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı "Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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İHA

Süper Lig'de sezonun şampiyonu, Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray oldu..

Ancak şampiyonluk kadar konuşulan bir konu daha vardı.

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak." sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatan Güven, TikTok hesabından küfürlerle dolu bir yayın yaptı.

Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)