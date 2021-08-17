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    • Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı? Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları...

    Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı? Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları...

    Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın sınav sonuçlarını açıklayıp açıklamadığı araştırılıyor. Peki, Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 21:53
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 23:05
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    Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı? Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları...

    Binlerce aday, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın sınavına girerek, başarılı olmak için ter döktü.

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor.

    Adaylar sınavı başarı ile geçip geçmediklerini öğrenmek için, "Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı?

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirme kapsamında çağrı ve kayıt işlemleri 20 Eylül-03 Ekim 2021 (son tarih 03 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında, kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 04-08 Ekim 2021 (son tarih 08 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar ) tarihleri arasında yapılacak.

    Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı? Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları... #1

    ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI SINAV SONUÇLARI SORGULA


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