Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı: İlk günden vatandaşlar akın etti

İstanbul'a nefes aldıracak proje...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün vatandaşların hizmetine açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, ilk gününde yüzlerce vatandaşın akınına uğradı.

AİLELER İLK GÜNDEN AKIN ETTİ

7'den 70'e binlerce kişinin beğenisini kazanan millet bahçesi, çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için ise stres atma noktası oldu.

Park daha açıldığı ilk günden vatandaşın uğrak ve dinlenme noktası olurken, çocuklar ve aileleri de oldukça memnun kaldı.

"BURADA DOĞANIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Millet Bahçesi'nde doğanın tadını çıkardığını ifade eden Berkay Cambaz, "Biz buraları Florya Caddesi'ndeki o arabaların geçtiği yoldan hep görüyorduk, uçaklara da merakımız var. Kardeşlerimle beraber geldik buraya. Buradan uçakları da daha yakından görebiliyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da çok fazla gezilecek yer de yok.

Burası biraz daha nezih bir yer, nezih olduğu için de biz de buraya geldik. Aynı zamanda burada doğanın tadını çıkarıyoruz hem de uçakları görüyoruz. Biz gençlerin burada gezebilmesi güzel. Biraz önce çayımızı, termosumuzu aldık, güzel bir kahvaltı yapmak istedik." dedi.

"DEPREM KONUSUNDA MANTIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ailesiyle Millet Bahçesi'nde vakit geçiren Sezer Eminoğlu ise, "Güzel bir alan yani, gayet geniş.

Deprem konusunda da gayet mantıklı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Millet Bahçesi'ne gelen bir aile ise, "Çok güzel bir park, çok güzel bir bahçe. Çok büyük olmuş, ben çok eğlendim. Bence çok güzel bir yer. Kadınlar için de güzel bir yer, geniş ve ferah olmuş.

Çocukların da eğlenebileceği çok fazla alan var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer, hatta çok geniş. Herkes oturabilir ve istediği şeyi yapabilir." dedi.

165 BİN KİŞİLİK AFET TOPLANMA KAPASİTESİ

1 milyon 215 bin metrekare yeşil alana sahip olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 165 bin kişilik afet toplanma kapasitesi bulunuyor.

Afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

SPOR ALANLARI, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI

Ayrıca 35’ten fazla spor alanı olan proje sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.