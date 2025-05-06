Atatürk Havalimanı, teknolojinin merkez üssü olacak

Haber Merkezi

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları hakkında yeni karar.

Binalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla teknopark ilan edildi.

Kararla birlikte binalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Bilişim Vadisi’ne bağlı olarak Terminal İstanbul adıyla faaliyet gösterecek.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNİN MERKEZİ OLACAK

Yeni teknoparkın, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet vereceği açıklandı.

Bu yeni kararla birlikte, binlerce teknoloji girişimi bu merkezde olacak. Ayrıca, bu girişimler büyüyecek ve yatırımcılarla buluşma imkanı da bulacak.

Bakanlık da merkezin, İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik odağı haline getirecek şekilde konumlandırıldığını duyurdu.

TEKONOLOJİ EĞİTİMİ VE BİLİŞİM İLETİŞİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Teknopark'ta yalnızca girişimcilik faaliyetlerine yer verilmeyecek, teknoloji eğitimi ve bilim iletişimine de ev sahipliği yapacak.

Merkezde ayrıca bir bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji atölyeleri yer alacak.

Kurulacak altyapının, hem bireysel girişimciler hem de özel sektör temsilcileri tarafından aktif biçimde kullanılabileceği bildirildi.