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İHA

İstanbul’da dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisi, bazı ilçelerde ciddi şekilde hissedildi.

Sarsıntının ardından Avcılar’da bulunan 4 ve 5 katlı iki binada yapısal hasarlar oluştu.

DUVARLARDA VE KOLONLARDA ÇATLAMALAR OLUŞTU

İlçe merkezindeki 4 katlı bir binada kolonlarda çatlama tespit edilirken, bina tamamen tahliye edildi ve mühürlendi.

5 katlı başka bir binada ise duvarlarda ve sıvalarda çatlamalar ve dökülmeler meydana geldi.

Söz konusu bina da geçici olarak mühürlendi.

"SIVA PATLAKLARI VAR, KOLONLARDA SIKINTI YOK"

Geçici olarak mühürlenen binanın yöneticisi Tuncay Uğurtekin, yapılan ilk incelemelere dair şu açıklamayı yaptı:



Sabah saatlerinde Avcılar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı. Kolonlara baktılar. Binanın taşıyıcı yüklerinde sıkıntı yok, duvarlarda sıva patlağı meydana geldi. Onunla da ilgili gerekli raporlar tutuldu. Yönetim olarak bize bilgi verildi. Biz de çevre güvenliği alarak patlayan sıvaları temizliyoruz. Şu anda bina mühürlü. Ama gerekli tedbirleri alıp belediyeye müracaat yapacağız. Zaten binada kentsel dönüşüm kararı aldık. Binadan karot alınacak.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve riskli binalarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam ettiğini bildirdi