Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu: İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı

- İstanbul Havalimanı, 10-16 Kasım arasında günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
- İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Londra Heathrow, Amsterdam, Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt havalimanları izledi.
- Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 736 uçuşla 10'uncu sıraya yerleşti.
Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı...
Yaşanan gelişmede, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 10-16 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA
Buna göre; İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1468 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
LİSTEDE İLK BEŞTE YER ALAN HAVALİMANLARI
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1301 uçuşla Londra Heathrow, 1289 uçuşla Amsterdam, 1250 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1215 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 736 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.