Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı

İsrail, Gazze'de zulmünü sürdürüyor ancak dünya sesini çıkarmaya devam ediyor.

Filistin Devleti'ni tanıyacak olan ülkelerin sayısı da her geçen gün artıyor.

İsrail'in saldırılarına ve yaptığı soykırıma inat Filistin Devleti tek tek tanınacak.

Bu kapsamda da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı son açıklama ile dikkatleri çekti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞIZ"

Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmiyete dökeceklerini söyledi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İNSANLIĞIN UMUDU"

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA MEYDAN OKUYOR"

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, "Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.