Ayasofya'yı yakma girişimi: Şüpheli tutuklandı

Ayasofya'da korkutan olay...
Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı.
KAĞITLARI ATEŞE VERDİ
Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi.
İMAM MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen güvenlik güçleri camide inceleme yaptı.
Saldırganın, kundaklama için seçtiği yerin mermer sütun olması ve üzerinde yanıcı kumaş ya da örtü bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.
POLİSLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Çalışmalarını genişleten polis ekipleri Ayasofya'yı kundaklamaya çalışan kişinin adının Mesut Güçlü olduğu bilgisine ulaştı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin olaydan sadece birkaç saat sonra gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı ortaya çıktı.
Mesut Güçlü'nün daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattığı belirlendi.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:
11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır.