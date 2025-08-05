Ayasofya'yı yakma girişimi: Şüpheli tutuklandı

Ayasofya'da korkutan olay...

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı.

KAĞITLARI ATEŞE VERDİ

Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi.

İMAM MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen güvenlik güçleri camide inceleme yaptı.

Saldırganın, kundaklama için seçtiği yerin mermer sütun olması ve üzerinde yanıcı kumaş ya da örtü bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

POLİSLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarını genişleten polis ekipleri Ayasofya'yı kundaklamaya çalışan kişinin adının Mesut Güçlü olduğu bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin olaydan sadece birkaç saat sonra gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı ortaya çıktı.

Mesut Güçlü'nün daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattığı belirlendi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: