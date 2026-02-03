Aydilge’den Epstein yorumu: Lolita estetiği pedofil emellerle dayatılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyası, yeni paylaşılan 3 milyondan fazla belge ve görüntüyle tekrar gündeme oturdu.

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin yer alması dikkat çekmişti.

FBI ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemede, Epstein’ın ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair somut bir kanıta ulaşılamadığı açıklanmış, Epstein’ın örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının aksine hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı duyurulmuştu.

AYDİLGE'DEN "LOLİTA ESTETİĞİ" TEPKİSİ

Şarkıcı Aydilge, Epstein dosyası etrafında süren tartışmalara sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla katıldı.

Aydilge, özellikle görsel ve sosyal medyada dayatılan güzellik algısının pedofilik emeller doğrultusunda manipüle edildiğini savundu.

Aydilge paylaşımında, “Epstein meselesi uzun süredir benim de sinirlerimi bozuyor” ifadelerini kullanarak, “lolita estetiği” adı altında pedofilik imgelerin sanat ve yüksek moda maskesiyle normalleştirildiğini söyledi.

Bu yaklaşımın iki temel strateji üzerinden ilerlediğini belirten Aydilge, yetişkin kadınların çocuksu kıyafetler ve oyuncaklarla ancak son derece cinsel pozlarla sunulduğunu, diğer yandan ise çocukların hiperseksüelize edilmiş imajlarla pazarlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savundu.

Müzik klipleri, diziler ve filmlerde kullanılan okul forması, oyuncak ayı, şeker gibi unsurların erotik imgelemlerle bir araya getirilmesine dikkat çeken Aydilge, bu tür içeriklerin izleyicilerin bilinçaltına “çocuksu olanın seksi olduğu” fikrini yerleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Britney Spears örneğini hatırlatan Aydilge, bazı isimlerin bu sistemin kurbanı olduğunu, bazılarının ise avantaj sağladığını düşünerek sistemin parçası olmayı tercih ettiğini dile getirdi. Valencia’nın (Balenciaga) tartışma yaratan reklam kampanyasını da anımsatan şarkıcı, bunun tesadüf olmadığını öne sürdü.

Aydilge açıklamasını, “Yediklerimize ve içtiklerimize dikkat ettiğimiz kadar izlediklerimize ve tükettiklerimize de dikkat edelim. Çünkü tükettiklerimiz bizi tüketiyor” sözleriyle tamamladı.