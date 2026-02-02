Uyuşturucu soruşturması kapsamında Arya Bektaş gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Arya Bektaş gözaltına alındı.

MİKA RAUN CAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ederken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Mika Raun Can 30 Ocak'ta gözaltına alındı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mika Raun Can, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Mika Raun Can, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 İSME ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak sabahı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı “şafak operasyonu” düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal da yer aldı.

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu 11 isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

BİLAL HANCI'NIN TESTİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta yapılan bir başka operasyonda, aralarında Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Barut ile sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Aynı dosyada yer alan; Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in de uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.