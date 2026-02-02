Oyuncu Ufuk Özkan salı günü karaciğer nakli ameliyatına girecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık sürecine ilişkin takipçilerini bilgilendiren Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Yaklaşık 11 saat sürecek ameliyat öncesinde moralinin yüksek olduğunu belirterek, “Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum” ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Açıklamasında kendisine destek olan isimlere tek tek teşekkür eden Ufuk Özkan, nakil sürecinde yanında olan Salih için, “Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir” dedi.

Özkan; kardeşleri Umut Özkan ve Alper Özkan’ın yanı sıra, sürece emek veren doktorlar ve sağlık çalışanlarına da minnettarlığını dile getirdi.

Prof. Dr. Onur Yaprak, Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür eden oyuncu, hemşireler ve sağlık emekçilerinin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

FAHRETTİN KOCA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Ufuk Özkan, açıklamasının sonunda eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür ederek, kendisine gösterilen ilgi ve destek için minnettar olduğunu ifade etti.

Özkan paylaşımını, “Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu” sözleriyle tamamladı.