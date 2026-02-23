Aydın Erdem hakkında 50 milyon TL’lik tazminat talebi

Beyhan T.’nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla, İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede tarafların 2006 yılında evlendiği ve iki çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Aydın Erdem’in evlilik süresince eşini aldattığı, son ilişkinin ise oyuncu Dolunay Soysert ile yaşandığı belirtildi.

Başvuruda, Erdem’in Soysert ile Arnavutköy’de bulunan bir evde birlikte yaşadığı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli tatillere birlikte gittikleri ve aynı otellerde konakladıkları ifade edildi.

"EVİN NAFAKASINI SEVGİLİSİYLE HARCADI" İDDİASI

Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadığı hem de yurt içi ve yurt dışında pek çok kez tatile gidip aynı otelde kalarak evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

Dilekçede, "Davalı Aydın Erdem ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının istenmesi üzerine Güney Fransa'dan elinde içki kadehi ile fotoğraf paylaşıp, ‘Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkili engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ve Dolunay Soysert'in aynı yerde olduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede aktarıldı.

Aydın Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, beraber tatile gittiği ve yıllarca evin ve müşterek çocuklarının masrafını eşi Beyhan T.'nin üzerine yıktığı da dilekçede belirtildi.

VELAYET, KONUT VE TAZMİNAT TALEBİ

Dava dilekçesinde, Beyhan T.’nin çocuklarıyla birlikte yaşayabilmesi için Beşiktaş’taki müşterek konutun dava süresince kendisine ve çocuklara tahsis edilmesi ve çocukların velayetinin anneye verilmesi talep edildi.

Öte yandan, Beyhan T.’nin yaşadığı manevi yıkım ve travmaların telafisi için Aydın Erdem’in 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi.